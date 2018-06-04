Москва, 4 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Курс рубля закрылся 1 июня ростом против иностранных валют. Торги проходили спокойно, несмотря на публикацию важных новостей для мирового валютного рынка. Участники рынка позитивно отреагировали на формирование правительства в Италии, смещение с поста премьер-министра Испании Мариано Рахоя, а также макроэкономическую статистику из США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Во второй половине торгов курс доллара торговался на уровне 62,1 руб., курс евро — на 72,50 руб.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

После трех месяцев политической борьбы в Италии было сформировано правительство. Его возглавит экономист Джузеппе Конте. Парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Недоверие выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против.

Рубль хорошо держится в парах с иностранными валютами, игнорируя снижение нефтяных котировок. Сегодня, 4 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,54 (-0,34%). Техническая картина указывает на снижение котировок к уровню $75,20. В связи с этим стабильность рубля нарушится в начале недели. Сопротивлением для покупателей в паре доллар/рубль выступает зона 63,00 руб. — 63,25 руб. При росте цены выше зоны ослабление рубля усилится. В паре евро/рубль сформировался трёхдневный диапазон 72,10 — 73,00 руб. В нем цена может пробыть до 5 июня.

Напомним, 1 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 21 коп. (-0,34%), до 62,19 руб., курс евро — на 41 коп. (-0,56%), до 72,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-29,26%), евро/рубль — 348,7 млн евро (-21,88%).

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