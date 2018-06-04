Урумчи, Китай, 4 июня, 2018, 06:48 — ИА Регнум. Прямой авиационный маршрут свяжет город Урумчи на северо-западе Китая и российский Иркутск, сообщает агентство Синьхуа.

Bohao Zhao Аэропорт Урумчи

Оператором по этому популярному маршруту между столицей Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и Иркутском будет выступать китайская авиакомпания Urumqi Air. Планируется, что рейс начнет действовать с 27 июня и станет первым международным маршрутом авиакомпании. Рейс будет осуществляться на самолете Boeing 737−800.

Напомним, Китай в рамках развития инициативы нового шелкового пути продолжает организовывать прямые авиационные и железнодорожные рейсы из провинциальных городов в иностранные города, пользующиеся популярностью у туристов и бизнеса.