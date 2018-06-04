Екатеринбург, 4 июня, 2018, 06:45 — ИА Регнум. В Свердловской области выборы главы Нижнего Тагила будут отменены региональным Заксобранием уже 5 июня. В повестке заседания вопрос значится десятым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Нижнего Тагила

Сейчас в статье 5 областного закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», записано, что глава Нижнего Тагила избирается на муниципальных выборах. Теперь его будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия.

Проект закона был внесён в Заксобрание 30 мая губернатором Евгением Куйвашевым. 31 мая профильный комитет регионального парламента единогласно его одобрил. 5 июня с докладом перед депутатами выступит первый заместитель губернатора Свердловской области — руководитель администрации главы региона Владимир Тунгусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный населением с результатом более 92% мэр Сергей Носов 28 мая был назначен врио губернатора Магаданской области. Сейчас обязанности главы исполняет его заместитель Владислав Пинаев.

Ранее по теме: Отмена выборов мэра Нижнего Тагила «сохранит темпы развития города»