Улан-Удэ, 4 июня, 2018, 06:32 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается лесопожарный сезон — 2018. По состоянию на 00:00 часов 4 июня в регионе тушат пять лесных пожаров — в Селенгинском районе и Тункинском национальном парке. Из них два очага локализовано, три — продолжают действовать. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), площадь, пройденная огнём на конец суток, составляет около 450 га. Самый крупный очаг (300 га) действует в Селенгинском районе на землях Министерства обороны.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

На сегодняшний день лесные пожары в Бурятии ликвидируют почти 280 человек — лесная охрана, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, привлечённые лесопользователи. В работе они используют 46 единиц лесопожарной техники.

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано два очага в Иволгинском районе и один очаг в Селенгинском. На территории Селенгинского района с 1 июня введён режим ЧС — в связи со сложной лесопожарной обстановкой.

В РАЛХ также уточнили, что в Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга в зоне контроля находятся 13 термоточек в Баунтовском и Еравнинском районах. Их общая площадь — 7,9 тыс. га. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила их не тушить, объясняя это тем, что термоточки не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён».

По данным РАЛХ, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зафиксировано 214 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет 19,5 тыс. га (с учётом зоны контроля). По состоянию на аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 264 пожара на площади 118,8 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 19 мая во время тушения лесного пожара погибли двое сотрудников Верхне-Баргузинского лесхоза.

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