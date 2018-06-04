Барнаул, 4 июня, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Двое высокопоставленных чиновников из отправленного в отставку правительства Алтайского края получили государственные награды. В мае 2017 года медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили теперь уже бывшего первого заместителя губернатора Сергея Локтева, а после отставки губернатора Александра Карлина такую же медаль получил и бывший первый аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов. Причём произошло это 2 июня, когда в ходе рабочего совещания временно назначенный главой Алтайского края Виктор Томенко сообщил об отставке правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Награждение бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко

Напомним, госнаграда, полученная чиновниками, вручается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Александр Лукьянов продолжает курировать АПК — один из важнейших секторов экономики Алтайского края — теперь уже в статусе врио первого вице-губернатора. Сергей Локтев, в зоне ответственности которого находились имущественные отношения, строительство, транспорт и ЖКХ, госрегулирование цен и тарифов и развитие предпринимательства, в конце мая написал заявление об отставке.

Врио первого вице-губернатора Алтайского края Александр Лукьянов

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«Система государственного управления в крае выстроена достаточно эффективно. Она позволяет не только решать все текущие вопросы, но и по многим направлениям задавать пример для других субъектов», — заявлял в ходе церемонии введения в должность врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

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Мнение о том, что «край находится в хорошем управляемом состоянии» озвучил и экс-губернатор Александр Карлин, попросив всех «объединиться вокруг фигуры главы региона и сосредоточиться на серьёзной, системной, содержательной работе, результатов которой ждут жители региона». Кстати Виктор Томенко тоже вручил ему награду — орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени.

Регионом Александр Карлин руководил более 12 лет, с того времени, как в результате автокатастрофы не стало народного губернатора Михаила Евдокимова. Если бы не отставка, полномочия его закончились бы осенью 2019 года. Александр Карлин хоть и родился на Алтае (в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края), но с 1986 года постоянно проживал в Москве, где замещал должности старшего прокурора управления, помощника Генерального прокурора СССР по особым поручениям. В 1992 году являлся начальником Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ. После работы в должности первого заместителя министра юстиции РФ (с 2000 по 2004 год) возглавлял и организовал деятельность нового подразделения администрации президента РФ — Управления по вопросам государственной службы.

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Александр Лукьянов родился 16 марта 1961 году в селе Златополь Кулундинского района Алтайского края. Получив диплом учёного-агронома и специальность экономиста-организатора сельскохозяйственного производства, в 2007 году он ещё окончил Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В 2010 году Лукьянову была присвоена ученая степень кандидата экономических наук. Прошёл трудовой путь от агронома-организатора до главы администрации Кулундинского района (несколько раз переизбирался). Вице-губернатором работал с октября 2010 года. 22 октября 2010 года распоряжением губернатора назначен его заместителем.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — не единственная его госнаграда. За достижение высоких профессиональных результатов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год) и медали «За заслуги в труде» (2011).

Сергей Локтев родился в 1959 году в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края. Будучи руководителем крупного предприятия и преподавателем кафедры информационных систем в экономике экономического факультета Алтайского государственного университета, защитил докторскую диссертацию (концептуальные основы и инструменты аналитического планирования в структуре управления предприятием в условиях нестабильной среды). На работу в администрацию Алтайского края перешёл в 2005 году после назначения губернатором Александра Карлина.

Бывший первый вице-губернатор Сергей Локтев

Помимо медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, у Сергея Локтева имеется ряд других государственных наград, в том числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Алтайского края «За заслуги в труде» и «За заслуги перед обществом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручается за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности.

Первая её степень является высшей, дающей право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В начале 2018 года этой чести, помимо Сергея Локтева, удостоились лишь трое: заместитель министра энергетики РФ Антон Юницын, начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Геннадий Попрыга и председатель контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов.