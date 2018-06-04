Оба первых экс-вице-губернатора Алтайского края получили высокие награды
Барнаул, 4 июня, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Двое высокопоставленных чиновников из отправленного в отставку правительства Алтайского края получили государственные награды. В мае 2017 года медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили теперь уже бывшего первого заместителя губернатора Сергея Локтева, а после отставки губернатора Александра Карлина такую же медаль получил и бывший первый аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов. Причём произошло это 2 июня, когда в ходе рабочего совещания временно назначенный главой Алтайского края Виктор Томенко сообщил об отставке правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, госнаграда, полученная чиновниками, вручается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Александр Лукьянов продолжает курировать АПК — один из важнейших секторов экономики Алтайского края — теперь уже в статусе врио первого вице-губернатора. Сергей Локтев, в зоне ответственности которого находились имущественные отношения, строительство, транспорт и ЖКХ, госрегулирование цен и тарифов и развитие предпринимательства, в конце мая написал заявление об отставке.
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«Система государственного управления в крае выстроена достаточно эффективно. Она позволяет не только решать все текущие вопросы, но и по многим направлениям задавать пример для других субъектов», — заявлял в ходе церемонии введения в должность врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
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Мнение о том, что «край находится в хорошем управляемом состоянии» озвучил и экс-губернатор Александр Карлин, попросив всех «объединиться вокруг фигуры главы региона и сосредоточиться на серьёзной, системной, содержательной работе, результатов которой ждут жители региона». Кстати Виктор Томенко тоже вручил ему награду — орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени.
Регионом Александр Карлин руководил более 12 лет, с того времени, как в результате автокатастрофы не стало народного губернатора Михаила Евдокимова. Если бы не отставка, полномочия его закончились бы осенью 2019 года. Александр Карлин хоть и родился на Алтае (в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края), но с 1986 года постоянно проживал в Москве, где замещал должности старшего прокурора управления, помощника Генерального прокурора СССР по особым поручениям. В 1992 году являлся начальником Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ. После работы в должности первого заместителя министра юстиции РФ (с 2000 по 2004 год) возглавлял и организовал деятельность нового подразделения администрации президента РФ — Управления по вопросам государственной службы.
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Александр Лукьянов родился 16 марта 1961 году в селе Златополь Кулундинского района Алтайского края. Получив диплом учёного-агронома и специальность экономиста-организатора сельскохозяйственного производства, в 2007 году он ещё окончил Алтайский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В 2010 году Лукьянову была присвоена ученая степень кандидата экономических наук. Прошёл трудовой путь от агронома-организатора до главы администрации Кулундинского района (несколько раз переизбирался). Вице-губернатором работал с октября 2010 года. 22 октября 2010 года распоряжением губернатора назначен его заместителем.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» — не единственная его госнаграда. За достижение высоких профессиональных результатов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год) и медали «За заслуги в труде» (2011).
Сергей Локтев родился в 1959 году в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края. Будучи руководителем крупного предприятия и преподавателем кафедры информационных систем в экономике экономического факультета Алтайского государственного университета, защитил докторскую диссертацию (концептуальные основы и инструменты аналитического планирования в структуре управления предприятием в условиях нестабильной среды). На работу в администрацию Алтайского края перешёл в 2005 году после назначения губернатором Александра Карлина.
Помимо медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, у Сергея Локтева имеется ряд других государственных наград, в том числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Алтайского края «За заслуги в труде» и «За заслуги перед обществом».
Как уже сообщало ИА REGNUM, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручается за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности.
Первая её степень является высшей, дающей право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В начале 2018 года этой чести, помимо Сергея Локтева, удостоились лишь трое: заместитель министра энергетики РФ Антон Юницын, начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Геннадий Попрыга и председатель контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов.