Якутск, 4 июня, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Самолет Bombardier авиакомпании «Якутия», следовавший из Якутска в Нерюнгри, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной этого стала техническая неисправность: в полёте сработал сообщающий о ней специальный датчик. Причины инцидента выясняются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в авиакомпании.

Adrian Pingstone (Arpingstone) Самолёт Bombardier

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Решение развернуть самолёт принял командир экипажа, действуя согласно инструкции. На борту не долетевшего до Нерюнгри воздушного судна находились 36 пассажиров. Для совершения рейса будет предоставлено другое воздушное судно.

Ещё один инцидент произошёл в авиакомпании «Якутия» 30 мая. Тогда самолёт Ан-2 долетел из Ленска в Якутск, но приземлился с разрушениями на стойках пневматиков. На борту воздушного судна находились 28 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Причины этого инцидента также выяснит специальная комиссия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии снова поднимается тема необходимости создания единого холдинга, в который бы входила и авиакомпания «Якутия», и аэропорт Якутска. О необходимости такого объединения заявила гендиректор республиканской авиакомпании Ольга Фёдорова. Такое предложение она обосновывает тем, что авиакомпании, базирующиеся на так называемых «своих» аэропортах, избегают многих проблем.