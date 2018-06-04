Пекин, 4 июня, 2018, 06:14 — ИА Регнум. Военные США и КНР должны придерживаться принципов бесконфликтности, уважая друг друга, сотрудничая с целью развития отношений между двумя странами, заявил 2 июня высокопоставленный китайский чиновник на 17-м Азиатском саммите по безопасности в Сингапуре, передает агентство Синьхуа.

U.S. Department of Defense Китайские военные

Вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй в кулуарах саммита, который также известен как «Шангри-Ла Диалог», заявил, крупнейшая развивающаяся страна и крупнейшая развитая страна, а также постоянные члены Совбеза ООН Китай и США несут большую ответственность в деле поддержания регионального и глобального мира. Власти Китая и его народ ценят и придают огромную значимость отношениям между двумя странами. Благодаря совместным усилиям эти отношения развиваются в мирном русле, отметил Хэ.

Напомним, что «Шангри-Ла Диалог» проводится ежегодно с 2002 года в Сингапуре. На него собираются военные чиновники, дипломаты и эксперты из разных стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и вызовы, стоящие перед странами. Стоит также отметить, что отношениям между Китаем и США обостряются в связи с инициированными американской стороной «торговыми войнами».