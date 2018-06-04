Анкара, 4 июня, 2018, 06:04 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2018 года Турция поставила в Россию продукцию на $1,409 млрд. Это на 61,4% больше, чем за тот же период в 2017 году, сообщает агентство Anadolu.

Турецкий флаг

Основная статья экспорта — сельскохозяйственная продукция. По данным Ассамблеи экспортеров Турции, Россия приобрела овощи и фрукты на сумму $263,6 млн.

На втором месте — продукция турецкого автопрома ($196 млн). Далее идет продукция химической промышленности ($156,5 млн), готовая одежда и другая продукция текстильной промышленности ($117,4 млн).

Экспорт турецких табачных изделий сократился на 75,5%. В общей сложности в Россию с начала года ввезана продукция 27 отраслей турецкой экономики.

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