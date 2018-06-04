Шанхай, Китай, 4 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. На Шанхайский международный кинофестиваль 2018 уже принято более 3,4 тыс. заявок из 108 стран и регионов, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Jakob Montrasio На Шанхайском международном кинофестивале

Особое внимание организаторы уделят фильмам стран — участниц китайской инициативы «Нового шелкового пути». По словам организаторов, они уже приняли заявки от почти 50 стран «Нового шелкового пути», а общее число фильмов достигло 1,3 тыс. Впервые эта категория фильмов появилась на фестивале в 2015 году.

Напомним, что Шанхайский кинофестиваль пройдет с 16 по 25 июня в Шанхае. Фестиваль проводится с 1993 года. Помимо показа фильмов, на нем пройдут также тематические круглые столы.