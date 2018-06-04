Екатеринбург, 4 июня, 2018, 05:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге за время праймериз «Единой России» от участников процесса поступило организаторам 126 жалоб. Об этом журналистам сообщил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

Sverdlovsk.er.ru Предварительное голосование

В основном жалобы касаются двух-трёх кандидатов. Речь в них идёт о фактах подвоза и подкупа избирателей, а также агитации прямо на счётных участках.

В соцсетях сообщают, что на некоторых участках выстраивались длинные очереди. Якобы граждан свозили массово. Также в некоторых случаях поступили сигналы о том, что проголосовавшим гражданам дарят полотенца, а перед днём голосования им якобы вручали по коробке конфет.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, возле одного из участков наблюдателям угрожали физической расправой. Жалоба также была подана в оргкомитет праймериз, кроме того, её рассматривают правоохранительные органы.

Напомним, 3 июня в Екатеринбурге проходило предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты городской думы. Всего на 111 участках граждане могли выбрать любого из 186 человек. Сами выборы пройдут 9 сентября.