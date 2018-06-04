Москва, 4 июня, 2018, 05:53 — ИА Регнум. В первом квартале 2018 года общий объем задолженности жителей России увеличился на 5% — до 4 трлн рублей. Об этом 4 июня со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) пишут «Известия».

Долги

При этом 1,8 трлн рублей — долги по кредитам (45% всех подлежащих взысканию долгов).

В количественном отношении больше всего исполнительных производств — 15,4 млн — возбуждено по постановлениям Госавтоинспекции.

Эксперты отмечают, что задержки платежей наблюдаются в сегменте потребительских кредитов. Платежи по ипотеке граждане вносят, как правило, в срок.