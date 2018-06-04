«Закостенели»: в КНДР сменили военное руководство
Пхеньян, 4 июня, 2018, 05:29 — ИА Регнум. В Северной Корее три высокопоставленных военных лишились должностей в преддверии саммита с США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Так, министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик сменил его заместитель Но Гван Чхоль. Главой генштаба Корейской народной армии вместо Ли Мён Су стал его заместитель Ли Ён Гиль.
В отставку отправлен начальник главного политического управления армии КНДР Ким Чон Гак. Его место занял экс-председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.
По словам собеседника агентства, поводом для отставки стал «закостеневший образ мыслей» военачальников. Их преемники — более молодого возраста.
Как сообщало ИА REGNUM, на 12 июня намечена встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Саммит состоится в Сингапуре.
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