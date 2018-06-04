Пхеньян, 4 июня, 2018, 05:29 — ИА Регнум. В Северной Корее три высокопоставленных военных лишились должностей в преддверии саммита с США. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейские солдаты

Так, министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик сменил его заместитель Но Гван Чхоль. Главой генштаба Корейской народной армии вместо Ли Мён Су стал его заместитель Ли Ён Гиль.

В отставку отправлен начальник главного политического управления армии КНДР Ким Чон Гак. Его место занял экс-председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.

По словам собеседника агентства, поводом для отставки стал «закостеневший образ мыслей» военачальников. Их преемники — более молодого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 июня намечена встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Саммит состоится в Сингапуре.

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