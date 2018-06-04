Казань, 4 июня, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о личном банкротстве бывшего председателя правления обанкроченного «Татфондбанка», депутата Госсовета РТ Роберта Мусина, проходящего фигурантом уголовных дел с ущербом свыше 50 млрд рублей, удовлетворил ходатайство его финансового управляющего. Налоговые органы обязали предоставить подробные данные о восьми юрлицах, где у банкира есть доля в собственности. Ранее УФНС по РТ отказалось предоставлять данные сведения, в этот раз ведомство предупредили об ответственности «в случае неисполнения обязанности представить документы по неуважительной причине, либо неизвещения суда о невозможности представить документы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вывернутые карманы

Сведения запрошены по ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг», ООО «Мр Аналитика», ООО «АИДА-Р», ООО «МР Девелопмент», ООО «Старый приятель», ООО «Группа «Дар» и ООО «Ак Таш-ТФБ».

Иск с требованием банкротства банкира Мусина был подан 1 августа 2017 года конкурсным управляющим банка, который он когда-то возглавлял. Первоначальная сумма задолженности, послужившая основанием для обращения с иском о признании несостоятельным, составила более 16,79 млн рублей. Постепенно ТФБ совместно с ещё рядом компаний, включая банкрота «Интехбанк», нарастил объём претензий к ответчику на более чем 1,5 млрд рублей, но пока не все из этих ходатайств рассмотрены. Например, 25 июня 2018 года суд должен рассмотреть претензию «Интехбанка» на сумму 405 097 386,65 рубля. Представитель должника признал лишь часть из этих требований.

До 11 июля 2018 года продлится этап реструктуризации задолженности Роберта Мусина, против продажи имущества он возражал.

Финансовым управляющим был утверждён Алексей Бобровский — член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Несмотря на то, что является фигурантом ряда уголовных дел, Роберт Мусин не лишён мандата депутата. По информации Госсовета РТ, статус у него останется вплоть до вердикта суда. Проведя в СИЗО почти весь 2017 год, депутат Мусин заработал 8,9 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Татфондбанк» лишился лицензии и был признан банкротом весной 2017 года. Среди причин финансовых проблем — неисполнение кредитной организацией всех нормативов достаточности собственных средств. На конец мая 2018 года у банка имеются обязательства перед свыше 18,2 тыс. кредиторов на общую сумму более 156,16 млрд рублей. Продолжаются также расследования уголовных дел по фактам мошенничества, хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицам. Роберт Мусин фигурирует в трёх уголовных делах, содержащих свыше 20 эпизодов, где ущерб превышает 50 млрд рублей. На сегодня он находится под домашним арестом, меру пресечения с ареста ему сменили в январе 2018 года.