Магаданская область, 4 июня, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Жители Колымы собирают подписи под коллективным письмом на «Прямую линию» президента России Владимира Путина. Люди жалуются на невыносимые условия жизни. Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов нашёл серьёзные несоответствия между реалиями колымской жизни и отчётами чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Димон17 Колыма

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«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к вам жители Магадана и Магаданской области. Просим обратить на нас внимание, потому что жить так больше невозможно!

Почему Север приравняли к материку? Мы тут не живем, а выживаем! Цены на продукты питания в три-четыре раза выше, чем в центральных районах страны. Электроэнергия дорогая, коммуналка заоблачная, а зарплаты небольшие. Работы нет. Привозят вахтовым методом людей из Узбекистана, Китая и так далее! Потому что местным надо платить северные надбавки, а с приезжими такой проблемы нет. Малый бизнес загибается из-за местных монополистов, которые захватили город. Рыба, икра, авиаперевозки, топливо — всё монополизировано и недоступно для местного населения! Цены на всё просто неподъёмные! У людей не остаётся выбора! Всё больше растёт безработица. Здравоохранение на низшем уровне. Специалистов не хватает, и никто приезжать сюда не хочет, потому, что недостаточное финансирование. Зарплату подняли, а бюджет остался тот же, в результате острая нехватка не только специалистов, но и расходных материалов.

Вы говорите про развитие Дальнего Востока. Но, видимо, наша область и наш город обделены этим развитием. Отток населения огромный. Все, у кого есть хоть малейшая возможность, есть деньги на переезд, стараются уехать отсюда. А те, кто уезжает, всю жизнь проработав на Севере, теряют часть пенсии! Мы любим наш край и не хотим отсюда уезжать, но нас вынуждают, потому что жить так дальше невозможно! Весь заработок уходит на продукты и коммуналку.

Мы слышали, что есть какой-то проект для привлечения людей на Север и Дальний Восток. А нельзя сделать так, чтобы они отсюда не уезжали?!» — написали колымчане в обращении к президенту России.

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«Владимир Владимирович, обратите на нас своё внимание! А лучше приезжайте, пообщайтесь с людьми, которые работают не в администрациях, не в мэрии, а с обычными работягами! Прокатитесь по Колымской трассе, по посёлкам, где нет никакой медицинской помощи, даже аптек! Пообщайтесь с населением! Наша область богата золотом, рыбой, а мы живём как нищие в разваливающихся домах! Куда утекают наши недра?! Почему люди, обеспечивающие бесперебойные поставки золота, рыбы, живут, как бомжи?! Средняя зарплата в 70 тыс. рублей — это сказки. Зарплаты начинаются с 15 тыс. С уважением, Магадан», — написали колымчане.

Между тем врио губернатора Магаданской области Сергей Носов начинает вникать в дела северного региона. И уже нашёл несоответствия между отчётами чиновников и колымскими реалиями.

На прошедшем в правительстве Магаданской области совещании врио главы региона заслушал отчеты по исполнению государственных программ.

По словам министра экономического развития Ирины Пеньевской, госпрограммы исполняются на достаточно высоком уровне, а некоторые вообще — высокоэффективны. В отчёте чиновницы звучали миллионы и миллиарды, а Сергей Носов внимательно слушал. А когда выслушал, обратил внимание докладчицы на то, что разница между приведёнными ей цифрами и тем, как живёт регион, видна невооруженным глазом.

«Исходя из вашего доклада, большинство государственных программ исполняются эффективно. Вместе с тем мы видим, что в Магаданской области остаётся нерешённым ряд проблем, и ситуация не такая благополучная, как это следует из отчета. Возможно, нам следует пересмотреть оценку эффективности исполнения государственных программ. Это станет отдельным направлением нашей дальнейшей совместной работы», — привело слова врио губернатора Колымы ИА Весьма.

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Колымчане между тем продолжают в социальных сетях жаловаться на свою невыносимую и беспросветную жизнь. По Колыме ходят упорные слухи о том, что Магадан вообще хотят сделать «вахтовым городом», а потому федеральные власти совершенно не заботятся о том, как живут здесь люди, о каком-то развитии: «кто сможет, тот уедет, кто не сможет, пусть живёт, как жил».

«Всё захватили москвичи и другие приезжие. Местным людям жить невозможно уже здесь. Те, кто живёт по Трассе (Колымской, прим. ИА REGNUM ), в посёлках — они же вообще уже не живут, не выживают даже. И никому дела нет до людей. От нашей области нужны только ресурсы. Так нельзя! Магаданская область — такой же регион России, как и любой другой. А не колония, из которой только ресурсы вывозить можно!» — пишут жители Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, похожие настроения сегодня имеют место практически во всех регионах «усиленно развиваемого» Дальнего Востока. За 5 лет, прошедших с момента создания Министерства по развитию Дальнего Востока, так называемое «ускоренное» развитие если к чему и привело, то к ускоренному бегству дальневосточников в другие регионы страны.

Жительница Камчатки Варвара Кононова написала открытое письмо под названием «Мы покидаем тонущий корабль», которое выложила в интернете. В письме коренная камчадалка перечислила все ужасы жизни в богатейшем регионе: нищета, отсутствие медицины, работы, транспортной доступности, «обезумевшие» цены на коммунальные услуги и прочее — практически всё то, о чём сегодня пишут президенту и жители Колымы.

Губернатора Колымы Владимира Печёного сменил врио Сергей Носов — экс-мэр Нижнего Тагила. Магаданская область — очень сложный регион, с огромным набором проблем, требующий серьёзного внимания властей всех уровней.

Со всего Дальнего Востока на «Прямую линию» главы государства летят обращения с просьбами о налаживании в ДФО элементарной жизни, жизни, при которой люди смогут покупать себе и детям еду, лечиться в нормальных больницах, ездить в отпуск и жить в нормальных домах, а не в разваливающихся бараках.

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