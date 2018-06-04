Претория, ЮАР, 4 июня, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Россия и Китай активизируют сотрудничество по проблеме Корейского полуострова. Об этом во время встречи в южноафриканской Претории договорились главы МИД РФ и КНР, сообщает китайский МИД.

Mid.ru Российско-китайские переговоры

Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Министры договорились, что координация и сотрудничество Москвы и Пекина будут усилены для решения ядерной проблемы КНДР и установления в регионе долгосрочного мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров рассказал о «хорошем пакете договорённостей», который планируется одобрить во время визита в Китай президента РФ Владимира Путина. Схема визита согласована, пояснил глава МИД России.