Лхаса, Китай, 4 июня, 2018, 05:10 — ИА Регнум. В Тибетском автономном районе Китая на юго-западе страны около 97,5% дней в 2017 году было зафиксировано «превосходное» или «хорошее» качество воздуха, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Тибет

Согласно исследованию, проведенному местными экологами, это на 7,5% больше, чем в 2016 году. С целью улучшения качества воздуха власти закрыли шесть цементных фабрик и избавились от 5,1 тыс. старых автомобилей, а также 157 угольных котельных. Также было проведено более 1,6 тыс. специальных инспекций по контролю за качество воздуха.

Напомним, что власти Тибета намерены избавиться от еще большего числа старых автомобилей в 2018 году, а также усилить контроль за выбросами строительный пыли с целью улучшения качества воздуха.