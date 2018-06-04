Хух-Хото, Китай, 4 июня, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Причиной лесного пожара в китайской Внутренней Монголии, согласно предварительному расследованию, стал удар молнии, передает агентство Синьхуа.

j_arred Молния

В связи с этим, однако, не было зарегистрировано повреждения сооружений или человеческих жертв. Пожар за сутки распространился на площадь 30 гектаров леса в горах Большой Хинган.

Напомним, что тушением двух пожаров, разгоревшихся 2 июня, занимаются более тысячи сотрудников вооруженной полиции и пожарных служб.