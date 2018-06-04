Пекин, 4 июня, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Власти Китая предали огласке восемь случаев распространения детской порнографии или незаконной публикации материалов, касающихся детей, сообщает агентство Синьхуа.

Преступления против детей

Все случаи были опубликованы Национальным управлением по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР и касаются публикации и распространения детской порнографии, а также непристойных действий с несовершеннолетними девочками на видео или в словесной форме.

Напомним, что в Китае полным ходом идет кампания по борьбе с порнографией. В 2018 году было закрыто более 22 тыс. сайтов с непристойным содержанием.