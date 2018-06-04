Пекин, 4 июня, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Китай выпустил новые руководящие принципы управления по надзору за компаниями пассажирского транспорта в сфере безопасности и снижения рисков, сообщает агентство Синьхуа.

Китай. Дорога

Принципы были совместно опубликованы Министерством транспорта, Министерством общественной безопасности и Министерством чрезвычайных ситуаций. Новые правила сфокусированы на обучении водителей, контролю за рисками и выявлении скрытых опасностей.

Отметим, что согласно китайской статистике, 55,8% дорожно-транспортных происшествий в КНР с количеством жертв более 10 в период с 2012 года по 2017 год произошли не пассажирском транспорте и туристических автобусах.