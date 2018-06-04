Набережные Челны, Татарстан, 4 июня, 2018, 04:42 — ИА Регнум. Разлив нефти произошел в Тукаевском районе Татарии в результате столкновения автоцистерны КамАЗ и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Kir007 Автоцистерна

Авария случилась вечером 3 июня. Виновником ДТП, по данным правоохранителей, является 29-летняя жительница Набережных Челнов,

Находясь за рулем Ford Focus, женщина не пропустила грузовик на перекрестке, после столкновения КамАЗ опрокинуло в кювет. В цистерне находилось почти 20 тонн нефти.

Нефть разлилась на площади около 20 кв. м. Водителю КамАЗа потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая бензовоз перевернулся в Салаватском районе Башкирии. Площадь разлива нефтепродуктов составила около 200 кв. м.

Читайте также: Утечка нефти произошла в Ингушетии, ущерб посевам оценивают в 50 млн рублей