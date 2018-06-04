Гуанчжоу, Китай, 4 июня, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Таможня провинции Гуандун на юге Китая сообщила о задержании десяти человек за контрабанду редких птиц, находящихся на грани вымирания, передает агентство Синьхуа.

Richard J. Blach Китайский кольчатый попугай

Таможня города Шаньтоу проинформировала о том, что незаконно купленные попугаи были обнаружены в начале этого года. Власти обыскали четыре птичьих фермы и задержали 10 человек, вовлеченных в незаконную деятельность 1 июня. Таможня изъяла 198 яиц попугаев и 567 живых птиц, включая попугаев и туканов. Выяснилось, что гражданин по фамилии Жэнь контрабандой ввозил яйца попугаев в Китай, а затем их продавал уже более года.

Напомним, что попугаи находятся под защитой в Китае. Согласно китайским законам, люди, занимающиеся контрабандой попугаев в количестве более десяти, приговариваются к тюремному заключению минимум на десять лет или даже на пожизненный срок.