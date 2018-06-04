Хух-Хото, Китай, 4 июня, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Около тысячи сотрудников вооруженной полиции и пожарных служб были мобилизованы для борьбы с лесными пожарами в китайской Внутренней Монголии, сообщает агентство Синьхуа.

wildfire Лесной пожар

Пожар разгорелся около 10:00 по местному времени 2 июня в девственном лесу в северной части гор Большой Хинган. Еще один очаг разгорелся около 17:00 по местному времени в том же районе. Причиной возгорания стали высокие температуры и малое количество осадков в этой местности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что властям удалось потушить лесной пожар в горах Большой Хинган, который разгорелся на территории провинции Хэйлунцзян.