Вашингтон, 4 июня, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Вторая фаза военной операции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началась на границе Сирии и Ирака. Об этом говорится в заявлении, распространенном возглавляемой США международной коалицией.

U.S. Navy Бронетехника иракской армии

США и их партнеры в рамках операции «Облава» (Roundup) сотрудничают с «Сирийскими демократическими силами» (СДС) и иракскими военными. Цель операции — разгромить остатки группировки на северо-востоке Сирии.

Силы СДС осуществляют наземную часть операции, а коалиция наносит воздушные удары. Задействованы иракские авиация и артиллерия, кроме того, иракские силы безопасности должны предотвращать пересечение террористами границы.

В коалиции напомнили, что операция «Облава» стартовала 1 мая. Итогом первой фазы стало освобождение Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор.

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