Бугульма, Татарстан, 4 июня, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Из бюджета Бугульминского района Татарии с численностью населения 107 тыс. человек, в двух сельских поселениях которого проводили референдумы по самообложению, чтобы обеспечить финансирование насущных нужд (благоустройство родника и кладбища), на проведение сабантуя планируют потратить 2,9 млн рублей. В эту стоимость входит не только украшение улиц и проведение праздника, но и организация приёма приглашённых гостей, которых среди прочего планируется кормить сёмгой малосолёной, сырами грана падано, пекорино, маасдам, горгонзола, ухой из щуки и стерляди, корейкой ягнёнка. Аукцион исполком района проведёт 13 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bugulma.tatar.ru Сабантуй

Победитель тендера должен будет обеспечить празднование в течение июня 2018 года. В задачи исполнителя входит организация культурной программы на площадке «Майдан» продолжительностью не менее шести часов. Ведущие должны говорить на двух языках — на русском и татарском. Кроме того, исполнитель обеспечивает аренду национальных театрализованных костюмов для концертной программы, необходимое оборудование для сценической площадки, оформляет центральные улицы города и площадку для празднования, обеспечивает подарками победителей соревнований по национальной борьбе «Корэш» и спортивных соревнований. В числе подарков — телевизор с диагональю не менее 55 дюймов, домашний кинотеатр, четыре стиральные машины, четыре холодильника, шесть микроволновых печей, четыре телевизора с диагональю не менее 22 дюйма, четыре планшетных компьютера, десять пылесосов, кухонные комбайны, миксеры, мультиварки, утюги, дрели — шуруповёрты, эпиляторы, аэрогрили и спортивные наушники.

Помимо этого, победитель тендера должен организовать питание приглашённых гостей, численность которых не указана, но уточнено, что в меню должны быть помидоры «черри», фаршированные перепелиными яйцами, мясная закуска, ассорти рыбное в составе угря, малосолёной сёмги, масляной рыбы, сырное плато из сыров грана падано, пекорино, маасдам, горгонзолы, мёда и орехов, уха из щуки со стерлядью, утка запечённая весом не менее 2,3 кг, хошлама из баранины, корейка ягненка, запечённая в фольге, и другое.

Стоит отметить, осенью 2017 года в двух сельских поселениях данного района (Наратлинском и Спасском) с местных жителей, включая пенсионеров и других жителей с небольшим доходом, предложено было в рамках самообложения собирать по 100−150 рублей, чтобы профинансировать благоустройство парка, площадки родника с обустройством купели с. Наратлы и благоустройство родника, кладбища в Спасском сельском поселении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из бюджета Казани на проведение татарского национального праздника планируется потратить 40,264 млн рублей. Победителя аукциона выберут 8 июня.

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