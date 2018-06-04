Вашингтон, 4 июня, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Запуск к Луне космического корабля с туристами на борту, намеченный на конец 2018 года, отложен компанией SpaceX. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Цитата из к/ф «Путешествие на Луну». Реж. Жорж Мельес. 1902. Франция Перед полётом на Луну

По словам представителя компании Джеймса Глисона, отправка на орбиту Луны частного лица по-прежнему планируется. Однако запуск перенесен на середину 2019 года.

Причину переноса запуска Глисон не назвал. Вместе с тем он отметил, что интерес к полету со стороны заказчиков растет.

Ранее предполагалось, что в 2018 году американская космическая корпорация SpaceX осуществит 28 пусков, отмечает издание. К настоящему моменту этот показатель сократился на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с декабря 2018 по январь 2019 года компанией SpaceX запланирован первый коммерческий пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ожидается, что на орбиту Земли будет выведен телекоммуникационный спутник Arabsat.

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