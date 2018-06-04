SpaceX отложила отправку к Луне первых туристов
Вашингтон, 4 июня, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Запуск к Луне космического корабля с туристами на борту, намеченный на конец 2018 года, отложен компанией SpaceX. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
По словам представителя компании Джеймса Глисона, отправка на орбиту Луны частного лица по-прежнему планируется. Однако запуск перенесен на середину 2019 года.
Причину переноса запуска Глисон не назвал. Вместе с тем он отметил, что интерес к полету со стороны заказчиков растет.
Ранее предполагалось, что в 2018 году американская космическая корпорация SpaceX осуществит 28 пусков, отмечает издание. К настоящему моменту этот показатель сократился на 40%.
Как сообщало ИА REGNUM, в период с декабря 2018 по январь 2019 года компанией SpaceX запланирован первый коммерческий пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ожидается, что на орбиту Земли будет выведен телекоммуникационный спутник Arabsat.
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