Нижний Новгород, 4 июня, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Из бюджета Нижнего Новгорода планируется потратить 4 904 789 рублей на медицинские услуги по диспансеризации муниципальных служащих администрации города. Итоги открытого конкурса подведут 29 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медицина

В конкурсе могут принять участие только компании и физлица, имеющие «лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям: «терапия», «акушерство и гинекология», «неврология», «урология», «хирургия», «офтальмология», «отоларингология», «эндокринология», «психиатрия», «психиатрия-наркология», «рентгенология», «ультразвуковая диагностика», «клиническая лабораторная диагностика».

"Осмотр врачами-специалистами проводится на территории исполнителя, но не менее чем в трёх районах города Нижнего Новгорода. Забор анализов, выполнение флюорографии и электрокардиографии должны осуществляться при помощи выездных станций (передвижных медицинских комплексов) и бригад медицинских работников исполнителя на территории подразделений муниципального заказчика, расположенных по следующим адресам в городе Нижнем Новгороде: Кремль, корпус 5; ул. Суетинская, 1а; пр. Ильича, 31; ул. Октябрьской революции, 27; пр. Ленина, 46; ул. Берёзовская, 100; ул. Пискунова, 1; пр. Гагарина, 148; пл. Советская, 1; б. Юбилейный, 12», — отмечается в техническом задании.

Услуга должна быть оказана не позднее 60 дней с даты начала диспансеризации в соответствии с утверждённым графиком диспансеризации. При этом диспансеризацию планируется провести для 1701 муниципального служащего.

Напомним, по данным Нижегородстата, за 2017 год в регионе численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, составила 14 897 человек, что на 3,3% больше, чем в 2016 году. При этом на муниципальных чиновников приходилось 7790 человек, что на 0,3% больше, чем за 2016 год. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих составляла 41 731 рубль, а отдельно в муниципальном сегменте — 38 346 рублей (прирост к уровню 2016 года был на 8,8%). Средняя зарплата по области в январе-декабре 2017 года была 30 598 рублей.