Гамбург, Германия, 4 июня, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Воздушная гавань Гамбурга временно приостановила работу из-за аварии в энергосистеме. Сообщение о ЧП опубликовано на сайте аэропорта.

Flor!an Аэропорт Гамбурга

Из-за отключения электроэнергии наш аэропорт в настоящее время закрыт», — говорится в сообщении.

Специалисты работают над устранением неполадок. Откроется ли аэропорт 4 июня, неизвестно: решение о возобновлении полетов будет принято в 3:00 по местному времени (4:00 мск).

Международный аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Пассажиров просят не приезжать в аэропорт. Подъездные пути к нему заблокированы полицией.

Гамбургский аэропорт — один из пяти самых загруженных в Германии. Ежегодно он обслуживает 12,84 млн. пассажиров.

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