Любляна, 4 июня, 2018, 03:10 — ИА Регнум. В поддержку Словенской демократической партии (СДП) бывшего премьер-министра Янеза Янши высказались 24,96% избирателей. Такие данные приводит государственная избирательная комиссия Словении по итогам обработки 99,89% бюллетеней.

Nicolas Raymond Флаг Словении

На втором месте после антииммигрантской СДП — левоцентристская партия «Список Марьяна Шареца», набравшая 12,66% голосов. Третий результат — 9,92% — у «Социал-демократов».

Явка составила 51,97%, общее количество избирателей в Словении — около 1,7 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы в Словении были назначены после политического кризиса, итогом которого стала отставка премьер-министра Миро Церара. Янез Янша возглавлял правительство республики с 2004 по 2008 год и в 2012—2013 годах.