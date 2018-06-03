Торонто, Канада, 4 июня, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля еды в пригороде Торонто (Канада). Ранены четыре человека, передает телеканал CBC.

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Инцидент произошел в ночь на 2 июня. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, когда выстрелы уже прекратились.

Огнестрельные ранения получили четыре человека, они доставлены в больницу в состоянии, не вызывающем опасений. Стрелявший или стрелявшие пока не задержаны.

Фестиваль жареных мясных ребер проводится в пригороде Торонто Пикеринге каждый год. В первый день гостями праздника, который завершился 3 июня, стали несколько тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Калифорния женщина устроила стрельбу в районе проведения музыкального марафона. При задержании у нее изъяли пневматическое оружие.