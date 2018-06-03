Сан-Диего, США, 4 июня, 2018, 02:31 — ИА Регнум. В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) задержана женщина, открывшая огонь в районе проведения рок-н-ролльного марафона. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Стрельба

У подозреваемой найдено пневматическое оружие. Её задержали спустя час после инцидента.

Данных о пострадавших нет, сообщается лишь о госпитализации сотрудника полиции, случайно ранившего себя в ногу.

По данным телеканала Fox News, женщина сделала несколько выстрелов, находясь на многоуровневой парковке. Затем она совершила действия, похожие на попытку суицида. Мотивы её поступка неизвестны.

Ежегодный рок-н-ролльный марафон — забег с участием уличных певцов, танцоров и чирлидеров — проводится во многих городах мира.

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