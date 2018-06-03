Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Церемония прощания и похороны заслуженного деятеля искусств России Юрия Томошевского состоятся в Санкт-Петербурге 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

Память

Прощание с режиссером начнется в 10:30 мск в здании филармонии на Большом Сампсониевском проспекте. Томошевского похоронят на Волковском кладбище, православный обряд отпевания начнется на кладбище после 14:00 мск.

Юрий Томошевский с 2006 года был главным режиссером филармонии для детей и юношества. С 2013 года он руководил молодежным коллективом «Романтического театра Юрия Томошевского». Поставил более 50 спектаклей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Юрий Томошевский погиб в Германии в результате несчастного случая. Его тело было кремировано, прах доставили в Россию в середине мая.

Читайте также: Умер режиссёр Юрий Томошевский: биография