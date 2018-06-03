Симферополь, 4 июня, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Российские пловцы успешно пересекли Керченский пролив и добрались до Крыма, передает НТВ.

Aleksander Kaasik Керченский пролив

В массовом заплыве приняли участие 30 человек: четыре женщины и 26 мужчин. Тренированные пловцы преодолели 5,5 км.

Спортсмены вошли в воду на косе Чушка со стороны Тамани, финиш состоялся в районе крымской крепости Ени-Кале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее путь в Крым из материковой части России лежал по воде: желающие переправиться пользовались паромом. Однако 15 мая состоялось открытие Крымского моста — самого длинного в России.

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