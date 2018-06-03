Москва, 4 июня, 2018, 01:46 — ИА Регнум. Начало рабочей недели в Москве будет теплым, однако затем в регион придет холодный фронт — похолодает до +13 °С, сообщает Гидрометцентр РФ.

Похолодание

Днем в понедельник 4 июня в столице ожидается до 25 градусов тепла, однако уже к вечеру усилится ветер, давление начнет падать. Во вторник 5 июня возможны гроза и ливень, днем — до +16 °С.

6 июня столбик термометра не поднимется выше +13 °С, местами возможны небольшие дожди.

В ночь на 7 июня похолодает до +1…+6, в низинах возможны заморозки, днем потеплеет до +13…+18. В пятницу 8 июня ожидается потепление — днем будет до +20 тепла.

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