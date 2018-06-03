Претория, ЮАР, 4 июня, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Российская и китайская стороны одобрят «хороший пакет договорённостей» во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Об этом на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

Схема визита согласована, мы имеем очень хороший пакет договорённостей, который будет одобрен», — цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

По словам министра, руководители России и Китая заложили хороший фундамент плодотворных отношений двух стран. Глава МИД РФ также отметил неуклонно возрастающее значение на мировой арене объединения БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 июня намечен официальный визит Владимира Путина в Китай. Он состоится в преддверии саммита ШОС, который пройдет в китайском Циндао 9 и 10 июня.

Читайте также: Путин посетит Китай перед саммитом лидеров ШОС