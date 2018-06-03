Москва, 4 июня, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Явка на предварительном голосовании «ЕР» составила рекордные 11,14%. Среди лидеров зафиксированы следующие регионы: Хабаровский край (15,77%), республики Бурятия (15,63%), Тыва (15,73%), Калмыкия (16,6%), Ненецкий АО (19,13%), Ростовская (17,11%), Саратовская (одномандатный избирательный округ №165 — 16,35%, одномандатный избирательный округ №163 — 16,02) и Нижегородская (16,02%) области.

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«Согласно последним данным, явка по стране составила 11,14%, 2,8 млн. человек. Именно столько людей приняли участие в формировании списка кандидатов от Партии на осенние выборы. Такая высокая явка зафиксирована впервые в истории предварительного голосования. Это демонстрирует уверенное и последовательное укрепление доверия избирателей к самой процедуре», — заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В 2016 году, когда отбирали кандидатов от партии на выборы в Госдуму, совокупная явка составила 9,59% от общего числа избирателей. В прошлом году — 9,38%. Сегодняшние цифры подтверждают доверие, с которым люди относятся к процедуре предварительного голосования. Кроме того, налицо правильность курса партии, согласно которому именно избиратели, а не партийные начальники формируют списки кандидатов от «Единой России», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак обратил внимание на то, что в течение дня в региональные оргкомитеты поступали определенные жалобы на ход голосования.

«Все они были изучены или изучаются, однако можно сказать, что на результаты процедуры, на общую картину они не повлияют. Но, безусловно, если будут зафиксированы новые нарушения, которые повлияют на результаты выборов на конкретном счетном участке, то такие результаты будут аннулированы», — подчеркнул он.

«В целом предварительное голосование продемонстрировало заинтересованность и повышенную конкуренцию, которая наблюдалась в этот раз даже по сравнению с прошлым годом — почти пять человек на место против 3,5 в 2017 году. Тот факт, что наши партийцы проходят жесткую конкурентную процедуру отбора, в итоге улучшает качество списков, с которыми мы идем на выборы 9 сентября», — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии отметил, что в этом году «Единая Россия» пошла на ряд серьезных новаций при организации ПГ.

Так, было предусмотрено голосование в режиме онлайн, в котором приняли участие почти 140 тыс. человек, запущен проект «ПолитСтартап», который призван помочь начинающим политикам, собиравшимся участвовать в ПГ, войти в курс дела, перенять компетенцию у опытных в федеральной политике наставников.

«Мы намерены неукоснительно следовать установке, согласно которой предвыборные списки должны выглядеть так, как показывают результаты предварительного голосования. Никакие подковерные игры не допускаются. Все будет так, как сказал избиратель. И мы за этим внимательно проследим», — заключил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах — выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 8 — выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 100 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.