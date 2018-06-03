Берлин, 4 июня, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Россия должна вернуться в «Большую восьмерку», чтобы в неформальном клубе ведущих стран появился противовес влиянию США. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

White House Встреча лидеров G8. 2013

Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть стран проводить не хотят», — сказала Вагенкнехт.

Европейские страны заинтересованы в хороших отношениях с Москвой. Что касается Вашингтона, его курс не должен быть определяющим для Берлина на мировой арене, отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущие державы сотрудничали в формате «Большой восьмерки» с 1997 по 2014 год. Россию исключили из G8 после воссоединения с Крымом. В «Большую семерку» входят США, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония и Великобритания.