Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербург, отметив свой 315-й день рождения, недолго наслаждался праздничным настроением. Проблемы города никуда не делись, но некоторые из них имеют шанс быть решенными благодаря общественному вниманию. А наступившая неделя станет последней перед приходом в город действительно мирового события — чемпионата мира по футболу. Но футболисты приедут и уедут, а петербуржцы останутся. И потребуют ответа от властей.

Https://vk.com/igor_albin «Мост глупости» в Петербурге (фото со страницы Игоря Албина «ВКонтакте»)

Новые станции метро — не всем в радость

Запущенный перед Днем города новый участок Невско-Василеостровской линии метрополитена оказался в центре особого внимания петербуржцев и городских СМИ. Это понятно, ведь последние два года на его строительство были брошены большие силы и средства. Возводимые в рамках подготовки к ЧМ-2018 станции «Новокрестовская» и «Беговая» представлялись властями как достижение инженерной мысли и триумф петербургского метростроения. Эти аргументы должны были затушевать тот очевидный факт, что из-за двух «знаковых» станций фактически пришлось отложить в долгий ящик развитие других, гораздо более необходимых городу линий подземки.

Как отмечает обозреватель ИА REGNUM, частично этот фокус удался. Горожане на время перестали вспоминать об отсутствии Красносельско-Калининской линии, которую «нарисовали» в планах еще в советское время, об отсутствии в городе обещанной кольцевой линии метро, о столь нужных новых станциях в новых «спальных» районах Петербурга и его многоэтажных пригородах. На минувшей неделе соцсети и медиаресурсы наполнились яркими впечатлениями от необычного для Петербурга устройства и дизайна «Новокрестовской» и «Беговой». Многие устремились туда, чтобы лично увидеть, куда потрачены 36 миллиардов рублей из городского бюджета. Большинству тех, кто высказался, новые транспортные объекты понравились, вызвав позитивные эмоции.

Но вот у тех, кто строил эти станции, настроение было далеким от праздничного. Как стало известно буквально в первый же рабочий день после открытия новой ветки, работавшие на ней метростроевцы месяцами сидят без зарплаты, а после ввода станций оказались под угрозой увольнений. Одновременно генподрядчик (ОАО «Метрострой») и заказчик (в лице профильных городских ведомств) обвинили друг друга в невыполнении обязательств — несвоевременной оплате и несвоевременной сдаче работ, соответственно — из-за чего до непосредственных исполнителей вовремя не дошли деньги за подаренную городу красоту.

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Наученные мартовским опытом забастовки метростроевцев на другой линии, в этот раз причастные стороны отреагировали на недовольство рабочих быстро. «Метрострой» пообещал как можно быстрее рассчитаться со своими подрядчиками, а городские чиновники организовали встречу с представителями рабочих коллективов, на которой пообещали проследить за погашением долгов строителям тоннелей и станций.

Как стало известно 1 июня, на счета «Метростроя» уже поступила часть денег за принятые заказчиком работы на новом участке метро. Их сразу же перевели на счета подрядчиков для погашения долгов по зарплате, заверил генподрядчик. Работы по приемке и оплате новых объектов продолжаются, и есть все основания считать, что свою зарплату рабочие получат. Чего не скажешь о сохранении их рабочих мест: работодатели подчеркивают, что многие сотрудники были наняты именно под «линию к мундиалю», и теперь их срочные контракты завершены. Метростроевцы всё-таки надеются, что после ЧМ-2018 строительство новых тоннелей не замрёт, и они будут востребованы.

…Тем временем пассажиры успели пожаловаться на то, что поезда на новой ветке идут медленно, с перебоями и часто останавливаются на перегонах. В метрополитене объяснили это тем, что количество составов на удлинившейся третьей линии возросло, и это вызвало определенные трудности с упорядочением их движения. В подземке пообещали, что скоро всё войдет в привычный график. Это критически важно в преддверии начала массовых перевозок футбольных болельщиков. Остановка движения с такими пассажирами, например, перед началом матча, сулит самые печальные последствия.

Из Смольного — на выход без объяснений

Отставки руководителей различных комитетов администрации Санкт-Петербурга обычно не вызывают ажиотажа у СМИ, поскольку, как правило, являются либо давно ожидаемыми, либо легко объяснимыми. Однако иногда это правило даёт сбой. Так произошло в понедельник, 28 мая, с главой комитета по развитию туризма Андреем Мушкарёвым. Он узнал о том, что освобожден от занимаемой должности, придя утром на работу. При этом не было никаких предварительных утечек в прессе о скорой отставке куратора городского туризма. Как не было озвучено в публичном пространстве каких-либо претензий к работе комитета по развитию туризма, активно работающего над увеличением событийного календаря Петербурга, чтобы гости ехали в город не только в период белых ночей.

Как выяснилось, приказ об отставке Мушкарёва губернатор Георгий Полтавченко подписал еще во время проведения ПМЭФ-2018, который, как и предстоящий ЧМ-2018, является одним из важнейших инструментов привлечения в город туристов из разных стран мира. То, что Мушкарёва «отставили» за две недели до начала чемпионата, на который турбизнес строил большие планы, придало этому кадровому решению налет скандальности. При этом Полтавченко был избавлен даже от теоретической вероятности объяснять отставку главы комитета, поскольку с понедельника ушел в кратковременный отпуск.

Андрей Мушкарёв, пришедший в чиновники два года назад из успешного паромного бизнеса, был сильно раздосадован случившимся, особенно тем, что руководители города не нашли нужным объяснить свое решение. И посетовал, что ему не дали возможности продолжить работу на благо повышения туристической привлекательности города.

Недоумение тем, как был обезглавлен один из ведущих комитетов городской власти, высказали и депутаты Законодательного собрания, и представители туристической отрасли. Эксперты ИА REGNUM предположили, что увольнение может быть следствием не только негласных претензий к самому Мушкарёву, но и желанием передать этот пост кому-то другому.

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По мнению петербургских СМИ, увольнение Мушкарёва может поставить крест на озвученных ранее планах по созданию контролируемой городом паромной компании, которая, как считается, должна оживить рынок морских пассажирских перевозок на Балтике и стимулировать приток туристов в город на Неве.

Первого июня стало известно, что Андрей Мушкарёв перешел работать в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) на одну из руководящих должностей. Возможно, в новой должности он сможет принести пользу туристической отрасли не только города на Неве, но и всей страны.

…Тем временем в Смольном произошла еще одна отставка. Заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Семчуков ушел в отпуск с последующим увольнением. Ранее он возглавлял этот комитет, который управляет огромной по объему и стоимости городской собственностью, но в августе 2017 года был понижен до заместителя, уступив кресло главы комитета вице-губернатору Михаилу Мокрецову, совмещающему с тех пор сразу две должности.

«С подачи Александра Семчукова начали обнародовать черные списки компаний, накопивших самые крупные долги по аренде. Он же предложил расторгать договоры аренды с должниками в досудебном порядке и привлечь нотариусов к взысканию задолженности. При его активном участии был разработан новый закон о передаче инвесторам аварийных зданий-памятников за 1 рубль», — напоминает «Деловой Петербург», добавляя, что эти реформы, однако, не дали быстрого результата, что вызвало недовольство работой комитета и сверху, и снизу.

Наблюдатели предполагают, что эта отставка — не последняя, и в ближайшее время ряд подразделений городской администрации ждут новые кадровые перестановки. Будут ли они «скандальными» или «проходными», во-многом зависит от желания городской власти хотя бы минимально объяснять свои действия обществу.

«Мост глупости» как памятник бестолковости

Заурядный петербургский путепровод на окраине города «прославился» из-за того, что его габариты оказались непреодолимы для грузовичков типа «Газель», массово снующих по городским дорогам. Не помогают ни наличие объезда неподалеку, ни предупреждающие знаки, ни транспаранты «Низкий мост! «Газель» не проедет», вывешенные на самом мосту. В День города, 27 мая, «мост глупости» поймал «юбилейную», 150-ю жертву, со дня своего открытия в 2014 году.

В отличие от предыдущих случаев, которые становились лишь поводом для насмешек и мемов в соцсетях, в этот раз чаша терпения, похоже, переполнилась у властей предержащих, которых уже давно стыдили за неспособность или нежелание предпринять усилия по прекращению череды нелепых ДТП. К счастью, они до сих пор не приводили к трагическим последствиям. Но ведь рано или поздно в низкий мост может врезаться бортовая газель с людьми в кузове (хотя такая перевозка и незаконна, но исключать ее вероятность нельзя). И тогда будет не до смеха.

После «юбилейной» аварии депутат Заксобрания Петербурга, единоросс Алексей Цивилёв обратился к вице-губернатору города Игорю Албину с просьбой принять срочные меры к исправлению ситуации. Цивилёв предложил Албину оборудовать подъезды к мосту подвесными ограничителями высоты, а затем провести работы по углублению дорожного покрытия под мостом. Отметим, что подвесные устройства, бьющие по кузову подъезжающих к мосту негабаритных авто, уже есть — но, видимо, они слишком деликатны или слишком близки к опасному объекту.

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Игорь Албин не стал дожидаться официальных сроков ответа на обращение депутата, и уже на следующий день признал на своей странице в соцсети: «Не реагировать на это уже невозможно». Чиновник объяснил, что изначально подмостовой проезд был спроектирован высотой в 5 метров, по нормативу, но при разработке рабочей документации на строительство подрядная организация уменьшила габарит до 3 метров.

Албин поручил срочно установить дополнительные знаки и технические средства привлечения внимания водителей на подъезде к объекту, а затем — разработать техпроект либо по увеличению подмостового габарита, либо по изменению схемы движения транспортного потока на этом участке.

«Объекты, подобные «мосту глупости», не могу определить иначе, как «памятник бестолковости» на всех этапах: изыскания, проектирования, строительства, ввода объектов в эксплуатацию», — заявил вице-губернатор.

Как отмечает обозреватель ИА REGNUM, еще много таких «памятников» разбросано по городу, особенно там, где строительство новых жилых и инфраструктурных объектов велось второпях, без нормального общественного обсуждения, без учета интересов жителей и пользователей.

Почти в каждом новом жилом микрорайоне Петербурга — острая нехватка въездов и выездов, парковочных мест, безобразная схема организации движения, зауженная проезжая часть, запаркованность ничем не защищенных тротуаров. При вводе в строй новых мостов и путепроводов регулярно находятся вопиющие недоделки, не только затрудняющие движение, но и угрожающие его безопасности. А на решение этих проблем, к сожалению, порой уходят годы, ведь оно не подгоняется необходимостью успеть к очередному празднику.