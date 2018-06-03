Москва, 4 июня, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Многочасовые тренировочные полеты у западных границ России выполнили американские дальние бомбардировщики B-1B. Такие данные приводят западные авиационные ресурсы.

Американские стратегические бомбардировщики B-1B в полёте

Так, днем 2 июня тяжелый бомбардировщик находился в небе над Балтикой. В ночь с 1 на 2 июня в том же районе зафиксирован полет двух таких самолетов.

Кроме того, 2 июня патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon курсировал вдоль российских берегов от Севастополя до Геленджика. Еще один летательный аппарат — беспилотник RQ-4B — на протяжении нескольких часов находился в небе в районе линии разграничения в Донбассе, у морских границ Крыма и побережья Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 25 по 31 мая 19 иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ России. По данным Минобороны РФ, российские истребители 8 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушных границ.

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