Москва, 4 июня, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Производство тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан» могут возобновить в России под другим брендом. Об этом заявил член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник, передает радиостанция «Говорит Москва».

Айнур Казымова Самолёт Ан-124 «Руслан»

Согласно международным правилам, использованием прежней марки — Ан-124 — допустимо, если конструкция машины не подвергнется существенным изменениям. Однако российские авиастроители намерены изменить авионику и конструкцию шасси, поставить на машину другие двигатели, пояснил он.

База Ан-124, но практически это будет другой самолёт», — сказал Сытник.

Новый самолет могут назвать, например, Ан-124 РФ. Российские конструкторы работали над этим самолётом не меньше, чем украинские, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Ил» Алексей Рогозин назвал «крайне непростой, но решаемой задачей» возобновление производства «Русланов» в России. Две трети всех самолетов Ан-124 были произведены на заводах в Ульяновске, напомнил он.