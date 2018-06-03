Ивантеевка, Московская область, 3 июня, 2018, 23:39 — ИА Регнум. В подмосковной Ивантеевке в здании торгового центра произошел пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

Торговый центр в Ивантеевке

«3 июня в 18:20 мск … поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Мособласть, городской округ Ивантеевка, улица Задорожная, дом 1а», — говорится в сообщении.

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание мансарды и обрешетки кровли здания.

«19:11 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении. — 20:19 — ликвидация пожара».

Данные о пострадавших не поступали. Причины ЧП пока неизвестны.

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