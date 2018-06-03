Киев, 3 июня, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Полет штурмовика СУ-25 ВВС Украины на предельно низкой высоте над пляжем в Запорожской области был выполнен в рамках учений. Об этом рассказал представитель пресс-службы воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский в комментарии УНН.

Skywarrior СУ-25. Украина

По его словам, командно-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск Украины проходили с 29 по 31 мая.

«Одной из задач была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах, — сказал Струтинский. — Именно это и выполнял самолет СУ-25 ВВС ВСУ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на побережье Азовского моря штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте. Инцидент произошел в районе поселка Кирилловка Запорожской области.

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