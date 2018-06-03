Вашингтон, 3 июня, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман, принимая участие в крещенских купаниях в городе Истра, хотел показать, что способен совершить этот обряд правильно. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала Fox News.

Николай Грандковский. Купание после освящения воды шестого января. 1903 год

По словам дипломата, человек, который погружается в воду при такой низкой температуре, теряет контроль над «мышцами и дыхательной системой».

Хантсман добавил, что он не хотел уступить в количестве погружений президенту Российской Федерации Владимиру Путину, поэтому совершил три погружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января 2018 г. посол США в России Джон Хантсман посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в городе Истра, где на короткое время погрузился в воды местной реки.

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