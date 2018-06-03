Кемерово, 3 июня, 2018, 22:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области нашли тело пропавшей семилетней девочки. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Кемеровской области.

Грустный ангел

«3 июня … в ходе розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице, — говорится в сообщении. — Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет».

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины смерти потерпевшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Кемеровской области пропала без вести семилетняя девочка.

ЧП произошло в городе Белово. Девочка ушла из частного дома в микрорайоне «Чертинский».

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