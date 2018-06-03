Кишинёв, 3 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Во втором туре выборов мэра столицы Молдавии Кишинева, прошедших 3 июня, по предварительным данным, побеждает лидер оппозиционной платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, после обработки 93,8% протоколов Нэстасе получает 52% голосов, Чебан — 48%.

Chisinau.md Мэрия Кишенева

Ион Чебан — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. После выбывания из борьбы в первом туре бывшей и.о. мэра Сильвии Раду, поддержанной правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, Чебан считался кандидатом не только Додона, но и Плахотнюка, для которого кандидатура социалиста куда более приемлема, чем фигура протестного лидера Нэстасе.

Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.