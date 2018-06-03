Санкт-Петербург, 3 июня, 2018, 22:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи СКР пытаются установить причины трагической гибели 26-летней женщины и ее малолетнего ребенка, тела которых были обнаружены вечером 3 июня возле высотного дома на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе.

Убийство

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, описанного в части 2 статьи 105 УК РФ: «убийство двух лиц» и «убийство малолетнего».

«Проводится осмотр места происшествия с участием сотрудников управления криминалистики, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ведомства.

Как сообщают очевидцы, возраст погибшего ребенка — примерно 1−1,5 года.