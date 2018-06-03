Киев, 3 июня, 2018, 21:46 — ИА Регнум. По факту ограбления квартиры руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, задержанного 15 мая в Киеве, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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«В полицию поступило сообщение, — отметили в отделе. — В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Киеве неизвестные ограбили квартиру руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого власти Украины подозревают в государственной измене.

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