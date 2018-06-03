Луганск, 3 июня, 2018, 21:34 — ИА Регнум. Территорию Луганской области, которая находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), посетила посол Франции на Украине Изабель Дюмон. Об этом сообщил заместитель главы «Луганской областной государственной администрации» Юрий Клименко на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики, АТО, ВСУ

«Многоуважаемая госпожа посол была заинтересована состоянием промышленности и аграрного сектора Луганской области, — написал Клименко. — Надеемся на установление плодотворных и результативных связей с нашими французскими коллегами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Донбассе продолжается гражданская война, развязанная Киевом. Власти Украины, подписавшие Минские соглашения, не выполняют свои обязательства.

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