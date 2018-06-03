Тунис, 3 июня, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Судно с нелегальными мигрантами затонула у берегов Туниса. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

ЧП произошло в 5 милях от острова Керкене, расположенного близ города Сфакс. По последним данным, в результате инцидента погибли 35 человек, еще 68 человек были спасены береговой охраной.

«Среди мигрантов были граждане африканских стран, включая Тунис», — передает вещатель.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с участием гражданских служб и военных.

Отмечается, что всего на борту судна находилось около 180 человек.

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