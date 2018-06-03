Москва, 4 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июля, в Москве открывается Международный форум «Развитие парламентаризма», сообщает ИА REGNUM. Форум, направленный на развитие парламентской дипломатии с опорой на открытость и эффективность продвижения интересов России, проходит по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин выступает перед парламентариями

Форум будет проходить два дня, 4 и 5 июня, приехали более 500 иностранных участников, парламентариев и экспертов из 96 стран мира. В работе форума примут участие 58 официальных парламентских делегаций, представители 11 международных парламентских организаций, в том числе ПА ОБСЕ, МПА СНГ и ПА ОДКБ, Парламентской конференции Балтийского моря, Азиатской парламентской ассамблеи, Центральноамериканского парламента.

Центральной темой форума станет развитие современного парламентаризма.

Форум откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Перед участниками мероприятия выступят председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан, председатель Консультативного совета Катара Ахмед Бен Абдалла Бен Аль Махмуд, председатель Палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгар Ромо Гарсия, председатель Консультативного Совета Саудовской Аравии Абдалла Аль Шейх, председатель Национального Совета Словакии Андрей Данко, председатель Национальной Ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас Герреро, спикер Национальной Ассамблеи Южно-Африканской Республики Балека Мбете.

В первый день Форума его участники начнут работу в тематических секциях, посвященных законодательному обеспечению развития мировой экономики в XXI веке, укреплению международной безопасности и совершенствованию национального законодательства. Предполагается обсудить ключевые направления нормативного регулирования экономики нового технологического уклада, особенности механизмов противодействия терроризму и преступности, вопросы развития инновационного правового регулирования общественно-политической сферы в цифровую эпоху.

Также 4 июня состоятся заседания круглых столов «Россия и Африканский союз. Перспективы межпарламентского сотрудничества», «Межпарламентское взаимодействие Россия — Латинская Америка. Перспективы сотрудничества и точки роста» и «Законодательное обеспечение работы СМИ: безопасность и свобода слова». Главными темами станут форматы российско-африканского диалога, приоритеты сотрудничества с латиноамериканскими странами, задачи парламентариев в обеспечении свободы прессы.

5 июня участники форума продолжат работу в секциях. Кроме того, планируется проведение круглых столов по вопросам парламентского измерения молодежной политики и проблемам международного гуманитарного права.

Планируется, что итоги мероприятия будут подведены на пленарном заседании «Парламентаризм как институт международного сотрудничества».

Накануне, 3 июня, состоялись двусторонние встречи председателя Государственной думы с руководителями ряда делегаций. Участники подтвердили приверженность к межпарламентскому диалогу.

«Парламентариям очень важен диалог, особенно когда некоторые страны отказываются слышать друг друга», — заявил Володин, призвавший своих коллег из других стран отказаться от двойных стандартов при развитии парламентаризма.