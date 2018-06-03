Москва, 3 июня, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Спикер Национальной ассамблеи ЮАР Балека Мбете через спикера Госдумы Вячеслава Володина пригласила президента РФ Владимира Путина выступить перед парламентом страны, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Kaihsu Tai Национальная ассамблея ЮАР

«Пожалуйста, передайте наши пожелания с тем, чтобы он выступил перед нашим парламентом», — сказала Мбете.

В июле 2018 года в Йоханнесбурге состоится саммит БРИКС, в котором примет участие президент России.

В свою очередь Володин обещал передать приглашение.

«Он многое делает для развития отношений с ЮАР, и, конечно, нас это ко многому обязывает, в рамках законодательного обеспечения достигнутых отношений нам необходимо многое сделать», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с послом ЮАР в Москве Сибанда-Туси.

В ходе встречи дипломаты обсудили подготовку к грядущему в июле саммиту БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). Кроме того, обсуждалось взаимодействие в БРИКС по направлениям безопасности, экономики и культурно-гуманитарных контактов.